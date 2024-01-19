Ілля Кан брав участь в "багаторічних схемах" з придбання і продажу технологій з США для НВЦ "Елвіс".

США заарештували бізнесмена, який в обхід санкцій постачав до Росії американські мікросхеми та іншу високотехнологічну продукцію. Йому загрожує до 20 років в'язниці.

Ілля Кан, 66 років, постачав товари подвійного призначення науково-виробничому центру "Електронні обчислювально-інформаційні системи" (НВЦ "Елвіс"), який є одним з провідних центрів проектування мікросхем в Росії. Робив він це в тому числі після того, як США ввели санкції проти НВЦ "Елвіс", який, за їхніми даними, співпрацює з ФСБ.

"Кан незаконно відправляв спеціалізовані технології зі Сполучених Штатів російському виробнику напівпровідників, пов'язаному з безліччю інших російських організацій, що потрапили під санкції", - йдеться в повідомленні Мін'юсту США.

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Як показало спільне розслідування міністерств юстиції і торгівлі, через дві своїх американських компанії, Senesys Incorporated і Sensor Design Association, що займаються "розробкою програмного забезпечення в сфері безпеки", Кан відправив НВЦ "Елвіс" тисячі мікроконтролерів, мережевих плат і радіочастотний передавач. Він працював з російською організацією і до війни в Україні, проте продовжував співпрацю після внесення цієї організації до списку санкцій у березні 2022 року за передбачувану роль у сприянні вторгненню Росії в Україну.

Санкції проти РФ - деталі

Туреччина в жовтні та листопаді 2023 року почала знижувати поставки в Росію товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військових цілей.

Видання Forbes з посиланням на дані турецького інституту статистики пише, що у вибірку потрапили 45 категорій товарів зі списку для експортного контролю (Common High Priority Items List), який склали США, ЄС, Великобританія і Японія.

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