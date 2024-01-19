У листопаді 2023 року вартість товарів подвійного призначення знизилася до 8,4 мільйона доларів, що є мінімальним показником з літа 2022 року.

Туреччина у жовтні і листопаді 2023 року почала знижувати поставки в Росію товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військових цілей.

Видання Forbes з посиланням на дані турецького інституту статистики пише, що до вибірки потрапили 45 категорій товарів зі списку для експортного контролю (Common High Priority Items List), який склали США, ЄС, Велика Британія та Японія.

"У списку важливі для військової промисловості товари з високим ризиком "незаконного перенаправлення в Росію": електроніка, чіпи, напівпровідники, друковані плати, апаратура для зв'язку і навігації, оптичні приціли", - йдеться в повідомленні.

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У листопаді 2023 року вартість товарів подвійного призначення знизилася до 8,4 мільйона доларів, це мінімальний показник з серпня 2022 року. У виданні зазначили, що спад не можна пояснити сезонністю, оскільки у 2021-2022 роках зниження експорту даної групи товарів до РФ не фіксувалося.

Поставки в РФ товарів категорії "Електричне обладнання для перемикання або захисту електричних ланцюгів, а також для виконання з'єднань з електричними ланцюгами" почав знижуватися з вересня минулого року. На дану категорію припадає 39% всієї вартості поставок товарів зі списку.

Всього експорт товарів подвійного призначення з Туреччини в Росію за підсумками першого року війни Росії в Україні виріс в три рази, до 70,9 мільйона доларів.

"Сумарний експорт за січень-листопад 2023 року перевищив 129 мільйонів доларів, що в два рази вище, ніж у 2022-му і майже в шість разів перевищує рівень 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Поставки товарів подвійного призначення в РФ - останні новини

Військовий аналітик, ветеран АТО і колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що Китай надає Росії товари подвійного призначення, які далі росіяни використовують у військових цілях. За його словами, Китай допомагатиме РФ обходити санкції, але не постачатиме їй озброєння напряму.

У грудні голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна негайно розібратися зі "списком компаній", залучених до поставок Росії товарів подвійного призначення.

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