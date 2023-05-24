Найманці для проведення операцій із закупівлі використовують фальшиві документи.

Державний департамент США в понеділок, 22 травня, заявив, що російська група Вагнера намагається нишком закупити військову техніку для війни проти України. Вашингтон поінформований про те, що найманці намагаються переправити "покупки" через Малі, щоб допомогти Росії війні.

Видання Reuters пише, що "вагнерівці" використовують фальшиві документи для таких транзакцій.

"Є ознаки того, що Вагнер намагався закупити військові системи у іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі в якості третьої сторони. Поки ми не бачили ніяких ознак того, що ці закупівлі завершені або здійснені, але ми уважно стежимо за ситуацією", - заявив журналістам на регулярному брифінгу офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер.

Відео дня

За його словами, Вашингтон ввів санкції щодо ряду осіб і організацій, які підтримують військові операції Вагнера, і заявив, що найближчим часом у США буде більше інформації.

Прес-секретар російського міністерства закордонних справ Марія Захарова, в середу, 24 травня, на прес-конференції відкинула звинувачення США як "розіграш" і закликала Вашингтон вивчити вплив власного військового експорту.

ПВК "Вагнер" - останні новини

Західні країни висловлюють стурбованість з приводу діяльності "Вагнера" в Малі з кінця 2021 року. Західноафриканська країна, лідери якої захопили владу в результаті перевороту 2021 року, і Росія стверджувала, що російські війська там не найманці, а інструктори, які допомагають місцевим військам з обладнанням, купленим у Росії. При цьому "вагнерівці" були неодноразово помічені в різних збройних конфліктах по всьому Африканському континенту.

Крім того, найманці "Вагнера" разом з регулярними російськими військами ведуть війну в Україні, в тому числі і в найгарячіших боях, як боротьба за українське місто Бахмут.

За словами ватажка військової кампанії Євгена Пригожина, російська армія зазнає величезних втрат в Україні - значно більше, ніж в Афганістані. Він вказав, що в Бахмуті ліквідовано порівну зеків-найманців і кадрових "вагнерівців" - приблизно 20 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: