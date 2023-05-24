Терорист не впевнений, що озвучені цифри відповідають дійсності, але й вони багато про що свідчать.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що російська армія несе величезні втрати в Україні - значно більше, ніж в Афганістані.

Як повідомив Пригожин в інтерв'ю російським пропагандистам, в Бахмуті ліквідовано порівну зеків-найманців та кадрових "вагнерівців". Для того, щоб ця інформація не спричинила вибух у російському суспільстві, ватажок "Вагнера" відразу збрехав, що втрати ЗСУ нібито у кілька разів вищі.

"В Афганістані загинуло людей значно менше, ніж у нас зараз в Бахмуті. Одночасно в мене було 30-35 тисяч на передку. За час проведення операції я обрав 50 тисяч ув'язнених, з яких загинуло близько 20% (тобто 10 тисяч - УНІАН). Їх загинуло так само, як і тих, хто прийшов до нас за контрактом. Приблизно ще 20% - це ті, хто поранений", - заявив Пригожин.

Втім, статистику Пригожина розніс його опонент - терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Він вважає, що ватажок "Вагнера" бреше про свої реальні втрати.

"Гаразд, допустимо "всього" 20 тисяч убитих. (Думаю, більше, але "зі свічкою не стояв"). Помножуємо на 2 (ще 20 тисяч скалічених або тяжко поранених, які не можуть повернутися у стрій) – і отримуємо 40 тисяч безповоротних втрат "Вагнера". Мінімум. Суворов при штурмі Ізмаїла втратив убитими та пораненими рівно в 10 разів менше, а фортецю взяв за один день (при цьому втрати турків були значно більше - 20 тисяч лише вбитими). А тепер розкажіть мені про "полководницьке мистецтво" командирів "Вагнера", - написав іронічно Гіркін.

ПВК "Вагнер" у війні проти України

"Група Вагнера" зазнала важких втрат і фактично втратила наступальний потенціал. Оскільки закінчити оточення Бахмута не вдалося, вже самі "вагнерівці" опинилися під загрозою контрудару та оточення з боку ЗСУ, про що попереджає сам Пригожин.

Пригожин намагається маскувати втрати. Наприклад росЗМІ повідомили, що з "Групи Вагнера" додому відпустили 5 тисяч ув'язнених, чий термін дії контракту вже закінчився.

Експерт Коваленко впевнений, що через критично високі втрати "Група Вагнера" практично перестала існувати як бойова сила. Її функції на передовій почали виконувати десантні частини регулярної російської армії.

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