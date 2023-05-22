США стежать за ситуацією.

Сполучені Штати Америки бачать ознаки того, що російська приватна військова компанія "Вагнер" намагається таємно закупити військову техніку в інших країнах.

Як пише Sky News, офіційні особи США звинуватили "вагнерівців" у змові з метою таємної закупівлі військової техніки у іноземних постачальників і її доставки в Росію через Малі. Звинувачення висунув Держдепартамент, проте там кажуть, що не бачили доказів здійснення змови.

"Є ознаки того, що Вагнер намагався закупити військові системи у іноземних постачальників і направити цю зброю через малі в якості третьої сторони. Поки ми не бачили ніяких ознак того, що ці покупки були завершені або здійснені, але ми уважно стежимо за ситуацією", - сказав журналістам представник Держдепу.

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Де "Вагнер" бере зброю: останні новини

Днями Financial Times повідомляла, що ватажок "вагнерівців" Пригожин наприкінці 2022 року купив у Китаю десятки тисяч касок для своїх найманців.

До цього повідомлялося, що, за даними розвідки США, Китай відмовився постачати ПВК зброю для війни.

Виходити з даних, які злили в мережу, Білорусь передавала "вагнерівцям" озброєння, а також пропонувала 300 тисяч пострілів до гранатомета ВОГ-17. Сирія поставила їм гранатомети і гранати.

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