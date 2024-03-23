Тепер законодавці зможуть перейти до розгляду допомоги для України.

Сенат США схвалив законопроект про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. За документ проголосували 74 сенаторі і ще 24 були проти.

Як повідомляє The Associated Press, законопроект відправили на розгляд президенту США Джо Байдену. Очікується, що він підпише його найближчим часом.

Зазначається, що ухвалення бюджету відбулось за кілька годин після того, як фактично гроші на функціонування уряду закінчилися. Підписання Байденом документу допоможе США уникнути шатдауну.

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Згідно з законопроектом, оборонні асигнування збільшать на 3%, тоді як загальні внутрішні витрати залишаться на тому ж самому рівні. Пакет видатків покриває три чверті фінансування федеральних агентств на наступні шість місяців - до 30 вересня 2024 року.

Допомога США для України

Раніше УНІАН писав, що Сенат США ухвалив законопроект про виділення 60 млрд доларів допомоги Україні, але спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон не виніс його на голосування. Згідно з його вимогою, спочатку має бути продовжено фінансування американського уряду.

Пізніше Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні від США. Після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тож до законопроекту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

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