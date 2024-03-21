Не йдеться про механізм фінансування конкретно України, а про весь пакет додаткового фінансування для партнерів.

Основним пріоритетом Конгресу США є погодження бюджету уряду на 2024 рік, а оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом. Про це під час прес-конференція 20 березня заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, пише "Голос Америки"

Після розв'язання бюджетних питань, "переведемо увагу на додаткову допомогу американським союзникам і не зволікатимемо з цим", сказав Джонсон.

Конгрес має схвалити бюджет до 22 березня, інакше може відбутись так званий шатдаун, тимчасове припинення роботи урядових установ США. Однак, за словами Джонсона, бюджетні питання вже практично погоджені та мають бути проголосовані вже на цьому тижні, хоча цьому передували "суворі перемовини".

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Водночас після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тож до законопроекту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня. Також, за словами журналістів. немає гарантій, що законодавці одразу після винесення на розгляд проголосують за допомогу.

"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою", – заявив Джонсон.

Він підкреслив, що також зараз багато обговорюють REPO Act – законопроект який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит. Серед законодавців ведеться багато цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання.

Водночас лідери демократів та республіканців у Сенаті наполягають на погодженні саме сенатської версії допомоги Україні та партнерам, яка вже пройшла голосування.

Допомога США для України

Раніше УНІАН писав, що республіканці в Конгресі США серйозно розглядають. як один із можливих варіантів вирішення багатомісячної боротьби за підтримку України, надання принаймні частини допомоги у вигляді позики.

Таємниця, як Джонсон планує надавати допомогу Україні, поглиблюється з кожним днем, коли наближається момент для прийняття рішення. Минулого тижня він заявив, що будь-яке українське законодавство, швидше за все, буде "окремим" законопроектом і розглядатиметься за прискореною процедурою, відомою як "призупинення дії правил".

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