Португалія стала 23 державою, яка уклала відповідну декларацію.

Португалія стала 23 країною, яка уклала декларацію про підтримку членства України в НАТО.

Її сьогодні під час телефонної розмови ухвалили президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Зокрема, у декларації засуджується російська агресія і наголошується, що РФ повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Також зазначається, що Португалія високо оцінює мужність українців та Збройних сил України, а також визнає їхній значний внесок у безпеку Євроатлантичного регіону та за його межами.

"У межах НАТО Португалія продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України... На саміті в Бухаресті у 2008 році союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО. Португалія продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови", - йдеться у тексті заяви.

Крім того, Португалія підтримала українську формулу миру та готова працювати над досягненням її цілей, зокрема щодо продовольчої та енергетичної безпеки й боротьби з екоцидом.

Україна та Португалія у цій декларації погодилися із необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, щоб послабити її здатність продовжувати незаконну загарбницьку війну. Країни також продовжуватимуть розробляти механізми компенсації втрат, поранень та збитків, завданих російською агресією.

Своєю чергою, Португалія також заявила, що разом із міжнародними організаціями та партнерами готова брати участь у відновленні та відбудові України після війни.

"Майбутнє України та її народу – у європейській родині. ЄС уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Португалія рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, очікуючи на позитивний звіт Єврокомісії", - сказано у декларації.

Україна наполягає на прискореній процедурі вступу до НАТО

Україна офіційно подала запит на прискорену процедуру членства в НАТО у вересні 2022 року. Нещодавно різку заявку щодо цієї можливості зробив лідер США Джо Байден.

Зі свого боку українська влада неодноразово наголошувала, що очікує від саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

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