Вже 11 липня розпочнеться давно очікуваний саміт у Вільнюсі, на який покладено багато надій.

Захід досі не дійшов згоди про те, що ж запропонувати Україні на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Про це пише Washington Post.

"Вашингтон, який має найбільший вплив на рішення Альянсу, що складається з 31 члена, протягом декількох місяців маневрував, щоб знизити очікування Києва, зосередивши розмову на "гарантіях безпеки", а не на членстві в найближчій перспективі, що багато союзників вважають неможливим навіть обговорювати до тих пір, поки Україна залишається в стані війни з Росією", – пише видання.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що саміт у Вільнюсі дасть альянсу можливість "виправити помилку", допущену на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли Україні і Грузії сказали, що вони стануть членами колись в майбутньому, не уточнивши, коли і як це станеться.

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Сьогодні багато чиновників та аналітиків кажуть, що це зробило обидві країни мішенню російського вторгнення — Грузію в 2008 році, Україну в 2014 році і знову в 2022 році.

Багато хто на Заході як і раніше сумніваються в "готовності" Києва. Україні ще належить пройти довгий шлях реформування своєї армії і вирішення хронічної проблеми з корупцією, яка викликає занепокоєння у західних політиків.

За словами дипломатів, деталі пакету безпеки, який можуть запропонувати Україні, ще не доопрацьовані. Але офіційні особи США і НАТО описали мінливі пропозиції щодо двосторонніх або багатосторонніх угод, які вони охарактеризували як пакти про взаємну оборону або меморандуми про безпеку з Україною.

Адміністрація Байдена спробувала змістити дискусію в бік довгострокових пактів про безпеку як альтернативи членству в найближчій перспективі. США також попередньо підтримали план щодо усунення бар'єрів на шляху вступу України до НАТО, скажімо, дозволивши Україні пізніше обійти План дій щодо членства в Альянсі в майбутньому, але фактично не встановлюючи часові рамки.

Однак неясно, чи зможуть такі угоди допомогти Україні в даний час. Схоже, жоден із союзників НАТО не бажає посилати своїх солдатів воювати на Україну. І Сполучені Штати неодноразово відмовлялися від відправки Україні своєї найсучаснішої зброї.

"Практично будь – який результат Вільнюського саміту, за винятком негайного запрошення вступити в НАТО, швидше за все, залишить Україну в майже такому ж невизначеному стані, в якому вона опинилася після Бухареста [2008 року]", - пише видання.

Автори публікації зазначають, що Київ отримав безпрецедентні поставки зброї та боєприпасів із Заходу, але неясно, чи зможуть союзники України підтримувати це нескінченно. Демократичні західні уряди також повинні пристосуватися до результатів виборів, якщо виборці вимагають змін.

Без чітких зобов'язань деякі українські чиновники бачать найгірший сценарій, коли підтримка Києва врешті-решт розвалиться, особливо якщо Байден буде переможений республіканцем у президентських перегонах наступного року. Україна та її прихильники сподіваються зберегти свої гарантії безпеки на довгі роки, незалежно від того, хто займе Білий дім.

Хоча існує широка згода з тим, що альянс повинен зміцнювати свої політичні відносини з Києвом, існують великі розбіжності з приводу того, що це насправді означає.

У дні, що передують саміту, поки Україна воює з Росією, помічники країн НАТО ведуть власну битву за те, як сформулювати заключну декларацію саміту.

Очікується, що НАТО модернізує комісію НАТО-Україна (форум для консультацій) до Ради Україна-НАТО, що в теорії дасть Україні більше свободи дій, включаючи можливість скликати зустрічі і піднімати хвилюючі питання.

Прийдешній саміт НАТО у Вільнюс – останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО. Ідеальним було б запрошення нашої країни до Альянсу. Зеленський додав, що Україна розуміє, що можуть бути складнощі в отриманні об'єднаної підтримки всіх партнерів Альянсу.

Глава військової розвідки України Кирило Буданов дав невтішний прогноз щодо саміту НАТО. За його словами, на саміті будуть виголошені красиві промови про підтримку України, але реальної користі від саміту наша країна не отримає.

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