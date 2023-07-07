США створили коаліцію для допомоги Україні у відбитті агресії РФ.

У США висловилися щодо членства України в НАТО. У Білому домі заявили, що Україна поки не виконала вимоги для вступу до Альянсу.

"На цьому саміті союзники покажуть підтримку України. Коли Путін починав цю війну, він очікував, що західна єдність буде роздроблена, НАТО розколеться, а підтримка України ослабне з часом. Він помилявся", - заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван на прес-конференції в Білому домі.

При цьому він вказав, що США створили коаліцію для допомоги Україні у відбитті агресії РФ.

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"Ми разом з українцям, які борються за свою свободу і незалежність. У Вільнюсі президент Байден озвучить бачення, в якому торкнеться сучасних викликів, включаючи російську агресію і зміни клімату", - підсумував радник з нацбезпеки.

У свою чергу президент США Джо Байден має намір зустрітися із Зеленським у Вільнюсі, де обговорюватимуться взаємини Альянсу з Україною. Зокрема, йтиметься про шлях України у майбутнє членство в НАТО та питання поточної співпраці.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головні новини

У Вільнюсі відбудеться саміт НАТО 11-12 липня. Влада України наполягає на рішучі кроки з боку Альянсу, але приєднатися до оргнанізації Київ не зможе до кінця війни.

При цьому видання Washington Post відзначило, що Захід досі не дійшов згоди про те, що ж запропонувати Україні на саміті.

Глава української розвідки Кирило Буданов дав невтішний прогноз щодо саміту Альянсу. Він вважає, у Вільнюсі будуть виголошені красиві промови про підтримку України, але реальної користі не буде.