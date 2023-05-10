У 81 країні світу переважає негативна оцінка дій РФ.

Несхвалення дій керівництва Російської Федерації після повномасштабного вторгнення в Україну зросло до максимуму за 15 років.

Як йдеться у опитуванні соціологічного інституту Gallup, у 2022 році про несхвалення діяльності РФ заявили 57% респондентів зі 137 країн світу, що на 18% більше, ніж роком раніше. Попередній максимум показника (38%) був зафіксований після спроби анексії тимчасово окупованого українського півострова Крим.

Наразі негативна оцінка дій російського керівництва переважає у 81 країні світу. Найбільше засуджують Росію в Україні (96%), Польщі (95%) та США (93%). Водночас російські дії не схвалюють також:

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85% опитаних у Європі;

63% – у Північній та Південній Америці;

52% – в Азії;

34% – в Африці.

Опитування щодо війни в Україні

Абсолютна більшість опитаних громадян України вважають президента Російської Федерації Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером.

У Польщі понад 80% громадян підтримують дії влади з підтримки України. Загалом У перемозі України над Росією у війні впевнені 61% жителів Європейського союзу.

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