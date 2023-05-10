Несхвалення дій керівництва Російської Федерації після повномасштабного вторгнення в Україну зросло до максимуму за 15 років.
Як йдеться у опитуванні соціологічного інституту Gallup, у 2022 році про несхвалення діяльності РФ заявили 57% респондентів зі 137 країн світу, що на 18% більше, ніж роком раніше. Попередній максимум показника (38%) був зафіксований після спроби анексії тимчасово окупованого українського півострова Крим.
Наразі негативна оцінка дій російського керівництва переважає у 81 країні світу. Найбільше засуджують Росію в Україні (96%), Польщі (95%) та США (93%). Водночас російські дії не схвалюють також:
- 85% опитаних у Європі;
- 63% – у Північній та Південній Америці;
- 52% – в Азії;
- 34% – в Африці.
Опитування щодо війни в Україні
Абсолютна більшість опитаних громадян України вважають президента Російської Федерації Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером.
У Польщі понад 80% громадян підтримують дії влади з підтримки України. Загалом У перемозі України над Росією у війні впевнені 61% жителів Європейського союзу.