Ставлення до Росії погіршилося навіть у країнах, лідери яких відмовилися засудити війну.

Рівень схвалення дій Кремля і позитивного ставлення до російського керівництва різко знизився по всьому світу після того, як Росія розв’язала повномасштабну війну проти України у 2022 році.

Як свідчить масштабне опитування, проведене Американським інститутом дослідження громадської думки у 137 країнах і регіонах, у 2022 році 57% респондентів повідомили, що вони не схвалюють керівництво Росії (роком раніше було 38%). 21% респондентів заявили, що підтримують керівників Росії, у 2021 році таких було 33%. Ставлення до Росії погіршилося навіть у країнах, лідери яких відмовилися засудити війну.

"США та їхні союзники в Європі та Азії засудили вторгнення Росії в Україну, однак схвалення Росії впало практично в усіх регіонах світу. ... Оскільки війна Росії проти України триває, а президента Росії Володимира Путіна зараз звинувачують у військових злочинах, цілком можливо, що Росія опиниться в ще більшій ізоляції", – зазначає Gallup.

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Найбільш помітно змінилося ставлення до Росії у Латинській Америці та Карибському басейні. Тут середній рейтинг схвалення впав на 21 відсотковий пункт до 16%, а середній рейтинг несхвалення підскочив на 30 пунктів до 61%.

Лідером з несхвалення стала Україна (96%), за нею йде Польща (95%). Понад 90% населення не схвалюють дії російського керівництва в США, Канаді та 10 різних країнах Європи.

На Тайвані ставлення до Росії значно погіршилось – рівень несхвалення за рік зріс з 26% до 72%. В сусідньому Казахстані схвалення російського керівництва впало до 29% з 55%, а несхвалення підскочило до 50% з лише 20%.

У Північній Африці та на Близькому Сході рівень несхвалення зріс на 12 пунктів до 55%. Африка на південь від Сахари була єдиним регіоном, опитаним Gallup, в якому середній рейтинг схвалення керівництва Росії (35%) залишався вищим за середній рейтинг несхвалення (32%). Водночас рівень несхвалення підскочив з 21% до 32%.

Ставлення до РФ і росіян в Україні - опитування

Жовтневе опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що українці вважають найбільш дружніми країнами Польщу, Литву, Велику Британію, США та Канаду, а абсолютно ворожими – Росію, яка розв’язала повномасштабну війну, і Білорусь, яка підтримує російську агресію проти нашої країни.

Водночас в Україні залишається 2% населення, яке все ще позитивно ставиться до росіян, показало опитування Центру Разумкова, проведене в кінці лютого. Ще у квітні 2014 року відносна більшість (45%) українців висловлювала позитивне ставлення до громадян Росії.

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