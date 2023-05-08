Таку думку поділяє переважна більшість українців в усіх частинах України.

Абсолютна більшість опитаних громадян України вважають президента Російської Федерації Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова cпільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 23 по 30 березня 2023 року.

Зокрема, в учасників опитування запитали, чи погоджуються вони з твердженням, що Путін - це Гітлер сьогодні.

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Як з'ясували соціологи, ставлення українців до керівника Російської Федерації однозначне – 94% респондентів вважають, що Путін є сучасним Гітлером.

Повністю згодні з цим 89,3% опитаних українців на заході країни, 78,2% - на сході, і 72,9% - на півдні.

Крім того, в учасників опитування запитали, які російські воєнні злочини їх особисто найбільше вразили.

Так, 63,2% назвали розстріли та катування людей у Бучі, 43,8% - знищення людей у драмтеатрі Маріуполя, 40,2% - масове вбивство полонених з "Азовсталі" у таборі в Оленівці, 35,6% - розстріли та катування людей в Ізюмі, та 34,7% - ракетні удари по житлових будинках і масивах (Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ).

Як проводилось опитування - деталі

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, а у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Останні заяви Путіна

Російський диктатор Володимир Путін не привітав народ України із Днем пам'яті та примирення, а також з Днем перемоги. У вітальному посланні він пофантазував про нацистів та їхні "нинішні ідеї".