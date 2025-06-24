Віцепрезидент правда не уточнив, чи знали США, де в Ірані знаходиться високозбагачений уран.

Після ударів США по ядерних об'єктах, Іран більше не здатний створювати ядерну.

Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає The Guardian. "Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер він не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили", - констатував Венс.

При цьому чиновник обрав не відповідати на питання про найважливіше - іранський високозбагачений уран. На питання про те, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де він знаходиться Венс зазначив, що це не важливо і відповів: "Нашою ціллю було поховати уран, і я дійсно вважаю, що уран похований".

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"Ціллю було припинити збагачення і позбавити їх можливості перетворити це збагачене паливо на ядерну зброю. Це важливий момент", – сказав віцепрезидент.

Ситуація в Ірані

23 червня Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході. Це було відповіддю на удар США по іранських ядерних об'єктах.

За даними ЗМІ, Іран попередив Катар про майбутні атаки по американських авіабазах. Це було зроблено для того, щоб мінімізувати кількість жертв. Також Іран поінформував США двома дипломатичними каналами про майбутні удари за кілька годин до самої події.

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