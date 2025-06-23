Сьогодні, 23 червня, Іран запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по ядерних об'єктах. Про це повідомляє Axios із посиланням на ізраїльського та арабського чиновників.

За їхніми словами, загалом Іран запустив шість ракет у напрямку Катару. Також одну ракету було запущено в напрямку Іраку.

"Білий дім і Міністерство оборони США обізнані про потенційні загрози для авіабази Аль-Удейд у Катарі й уважно стежать за ситуацією", - сказав журналістам високопоставлений представник Білого дому.

Відео дня

Зазначається, що авіабаза Аль-Удейд у Катарі є найбільшим військовим об'єктом США в регіоні. Останніми тижнями багато літаків і персонал бази було евакуйовано.

У The Wall Street Journal повідомили, що незабаром після оголошення загрози удару Ірану влада Катару закрила повітряний простір.

За даними ізраїльського журналіста Аміта Сегаля, Іран запустив 10 ракет по американських цілях у Катарі, пише Clash Report. Крім цього видання інформує, що Бахрейн закликав своїх громадян використовувати основні дороги тільки в разі потреби у світлі погіршення безпеки в регіоні.

Крім того, Об'єднані Арабські Емірати також закрили свій повітряний простір.

В ефірі іранського державного телебачення IRIB було оголошено, що країна почала операцію "Башарат аль-Фатх" проти американських баз.

Новина доповнюється...