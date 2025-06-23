Він подякував Тегерану за попередження про атаку.

Іранська відповідь на операцію Сполучених Штатів Америки проти його ядерних об'єктів була "дуже слабкою" та не призвела до руйнувань.

Про це у своїй соціальній мережі Truth Social написав американський президент Дональд Трамп. За його словами, військові очікували на атаку і дуже ефективно протидіяли їй. Загалом було випущено 14 ракет - 13 з них збили, ще одну не чіпали, оскільки вона летіла у незагрозливому напрямку:

"Я хочу подякувати Ірану за завчасне попередження, що дозволило уникнути загибелі людей, і ніхто не був поранений. Можливо, тепер Іран може перейти до миру і злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочуватиму Ізраїль зробити те ж саме".

Трамп зазначив, що внаслідок цієї атаки не постраждали не лише американці, а й катарці. Згодом він привітав весь світ з тим, що "настав час для миру".

Відео дня

Іран відповів на атаку США

Нагадаємо, 22 червня Сполучені Штати Америки вступили у війну на Близькому Сході, завдавши серйозних ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану.

Вашингтон оголосив, що воює не проти Ірану, а проти ядерної програми країни, а Тегеран ще може повернутися за стіл переговорів. Тим часом в Ірані анонсували відповідь на цю атаку.

Сьогодні ЗМІ повідомили про запуск ракет по військових базах США на Близькому Сході. Під ударами могли опинитися об'єкти в Катарі та Іраку.

У Корпусі вартових ісламської революції назвали операцію проти американських баз "Башарат аль-Фатх". Вони запевняють, що катарська база Аль-Удейд зазнала руйнівного удару.

Вас також можуть зацікавити новини: