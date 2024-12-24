Причини вибуху поки незрозумілі.

У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин. Як повідомляє CNN Turk, НП сталася в північно-західній провінції Баликесир у районі села Каресі.

Вибух прогримів у виробничій зоні, а не в головній будівлі. Унаслідок вибуху частина будівлі обвалилася, спалахнула пожежа. Повідомляють, що загинули щонайменше 12 осіб і ще 5 дістали поранення. Тривають дослідження з визначення кількості людей, які перебували всередині.

За словами міністра внутрішніх справ Алі Ерлікая, можливість саботажу виключено і ризику нового вибуху немає.

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Міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив, що за фактом вибуху почали розслідування, причини вибуху поки що незрозумілі.

За даними місцевих ЗМІ, фабрика спеціалізувалася на виробництві боєприпасів для легкої зброї і працювала з 2014 року.

НП у Туреччині

На початку листопада на нафтопереробному заводі в Туреччині стався вибух, щонайменше 12 працівників дістали легкі поранення.

А в жовтні в Туреччині стався теракт біля будівлі Turkish Aerospace Industries в Анкарі, загинули 4 людини, 14 отримали поранення.

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