Повідомляється про 14 постраждалих.

У понеділок, 29 липня, близько 12:00 на найбільшому хімічному заводі Німеччини стався вибух. Йдеться про виробництво BASF SE в Людвігсхафені, пише Bild.

Стався вибух з подальшою пожежею на заводі в південній частині майданчика BASF SE в Людвігсхафені, йдеться у пресрелізі відділу корпоративних комунікацій концерну.

Зазначається, що вже відомо про 14 постраждалих. Причина вибуху з'ясовується. Над містом нависла величезна хмара диму. За повідомленням компанії, на території заводу і за його межами їздять автомобілі екологічного моніторингу.

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Пізніше в BASF оголосили додаткову інформацію: "Пожежа була ліквідована пожежною командою заводу BASF. 14 співробітників отримали легкі поранення в результаті інциденту і перебувають у заводській машині швидкої допомоги в якості запобіжного заходу.

Міська влада та пожежна служба оголосили попередження про небезпеку, оскільки виділяються пожежні гази. Людей просять об'їжджати постраждалі райони, тримати вікна та двері зачиненими, а також вимкнути системи вентиляції та кондиціонування повітря.

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