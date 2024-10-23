За даними турецької влади, внаслідок нападу є загиблі і поранені.

В Туреччині стався теракт біля будівлі Turkish Aerospace Industries в Анкарі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Ерлікая.

За його даними, внаслідок нападу невідомив є загиблі та постраждалі, їхня кількість наразі точно не відома. На оприлюднених в мережі кадрах видно вибух та чутно стрілянину.

Турецька редакція каналу CNN повідомляє, що терористи увійшли в будівлю авіакосмічної компанії. Співробітників евакуювали. Також повідомляється, що нападників, ймовірно, було троє - серед них одна жінка.

За даними газети Sabah, двох нападників вдалося ліквідувати.

За даними з відкриих джерел, Turkish Aerospace Industries виготовляє безпілотники, вертольоти та займається модернізаціє винищувачів F-16. Крім того компанія будує космічні супутники.

Теракти в Туреччині

На території Туреччини систематично відбуваються терористичні акти, за якими найчастиші стоять курдські сепаратисти, але не лише вони.

Так у жовтні минулого року двоє терористів організували вибух біля будівлі Головного управління безпеки МВС Туреччини в Анкарі. Тоді один з терористів підірвав себе, а інший був нейтралізований. Несмертельні поранення тоді отримали двоє поліцейських. Відповідальність за теракт взяли на себе представники одного з курдських угруповань.

А в листопаді 2022 року потужний вибух пролунав на одній з вулиць Стамбула. Тоді загинули шість перехожих, десятки отримали поранення. Турецька влада звинуватила в теракті сирійських курдів, підтримуваних США.

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