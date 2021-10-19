Будинок російського мільярдера в США оточили федеральні агенти, дізналися журналісти.

Федеральне бюро розслідувань США у Вашингтоні здійснює "правоохоронну діяльність" в будинку впливового російського мільярдера та соратника президента РФ Володимира Путіна Олега Дерипаски.

Про роботу федеральних агентів у будинку росіянина-мільярдера повідомляє "Голос Америки" з посиланням на відомості американського каналу "NBC News".

Зазначається, що навколо будівлі перебувають федеральні агенти, які обмежили доступ всередину.

Читайте такожNew York Times: ФБР намагалося завербувати олігарха-друга ПутінаНагадаємо, Олег Дерипаска знаходиться в санкційному списку Сполучених Штатів Америки.

Раніше Вашингтон зняв санкції з двох його основних компаній: алюмінієвого гіганта "Русал" і групи "En+ Group", в яку він входить.

Дерипаска звернувся до суду, щоб домогтися зняття санкцій, але в червні його позов було відхилено.

ЗМІ називають Дерипаску другом Володимира Путіна.

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Автор: Інна Андаліцька