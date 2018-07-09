Спокусницю олігархів Настю Рибку зобов'язали виплатити Дерипасці півмільйона рублів (відео)

Суд також зобов'язав Рибку видалити відеоролики і фотографії з Дерипаскою, а також іншу інформацію про нього, яку "секс-мисливиця" викладала в соцмережі.

Суд у російському місті Усть-Лабинськ задовольнив позов мільярдера Олега Дерипаски до Анастасії Вашукевич, відомої як Настя Рибка, і її секс-тренера Олександра Кирилова (Алекса Леслі), які прославилися завдяки скандальному розслідуванню, проведеному Олексієм Навальним.

Як повідомив Бі-бі-сі адвокат бізнесмена Олексій Мельников, суд стягнув з кожного з відповідачів по 500 тисяч рублів, а також зобов'язав їх видалити відеоролики і фотографії з Дерипаскою, а також іншу інформацію про нього, яку Вашукевич викладала в соцмережі, а Навальний використовував в своєму розслідуванні.

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Суд також заборонив їм подальше використання цієї інформації. Адвокат бізнесмена зазначив, що сторона позивачів задоволена рішенням суду. Самого Дерипаски на засіданні не було.

І Вашукевич, і Кирилов зараз перебувають у в'язниці в Таїланді. Їх затримали за звинуваченням в організації незаконних секс-тренінгів. Поліція стверджувала, що на такого роду діяльність іноземцям потрібно отримувати спеціальний дозвіл. По суті їхню справу поки не розглядають.

Дерипаска подав позов до Вашукевич і Кирилова ще на початку лютого 2018 року - тобто до того, як їх затримали в Таїланді. Позов пов'язаний з розслідуванням Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним, у якому окрім самої Вашукевич згадувалися Дерипаска і російський віце-прем'єр Сергій Приходько.

На думку позивача, відповідачі "у своїх соціальних мережах розмістили приватні фотографії, на яких зображений Олег Дерипаска, а також записи його розмов, зроблені таємно, розкривши його деталі приватного життя". На час розгляду позову Роскомнагляд заблокував доступ до розслідування.

При цьому сам опозиціонер відповідачем не є, хоча, за словами представника мільярдера, "незаконно використовував інформацію про приватне життя Олега Дерипаски, смакуючи у своєму ролику подробиці приватного життя і пред'являючи голослівні звинувачення".

Розслідування ФБК вийшло 8 лютого. У ньому розповідається про відпочинок біля берегів Норвегії на яхті, на якій знаходилися люди, схожі на Олега Дерипаску та Сергія Приходько, а також автор блогу і книги про спокушування мільярдерів під псевдонімом Настя Рибка.

Свої твердження Навальний підкріпив публікаціями в Instagram Насті Рибки, уривками з її книги "Щоденник зваблення мільярдера", а також даними трекінгові сервісів. Навальний заявив, що розцінює спільне проведення часу мільярдера і чиновника як корупцію.

У Кремлі реагувати на факти з розслідування відмовилися: прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав, що не міг і не хотів би коментувати його.

Дерипаска заявив, що розслідування є "плодом уяви групи осіб і одним з проявів спланованою замовної кампанії, спрямованої на дискредитацію репутації".

Приходько заявив, що на розслідування "треба було б відповісти по-чоловічому, але залишимося в рамках правового поля". Він дав зрозуміти, що не збирається звертатися до суду. "Досить того, що це зроблять інші люди", - заявив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рибка заявила про наявність записів розмов Дерипаски про втручання у вибори США.