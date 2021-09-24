Американська сторона звернулася із пропозицією надати допомогу у розслідуванні замаху на Шефіра.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявляє, що Федеральне бюро розслідувань США співпрацюватиме з українськими слідчими у розслідуванні замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єнін сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він наголосив, що професіоналізм українських слідчих і криміналістів жодним чином не поступається американським колегам.

"Але, для того, щоб у жодного не тільки мешканця України, але й іноземних наших партнерів не виникало жодних сумнівів в об'єктивності і неупередженості та професіоналізмі нашого розслідування - ми, безумовно, відповіли згодою на люб'язну пропозицію американських партнерів, зокрема ФБР щодо співпраці з нами", - заявив Єнін.

"Ми на контакті з ними, йде процес", - заявив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Віталій Саєнко