Центр також буде майданчиком для культурної дипломатії між країнами, презентуватиме Україну, її культуру та самобутність у Литві, братиме участь в академічній діяльності, тут проводитимуть творчі зустрічі, концерти, інші заходи.

У столиці Литви Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр для громадян, які були вимушені виїхати з України.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, він створений за ініціативою перших леді двох країн – Олени Зеленської та Діани Наусєдєнє. Приміщення для нього надав Університет Вітовта Великого.

За задумом, Український центр стане місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих. Тут можна буде залишити дітей на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси чи приділити час хобі.

Центр також буде майданчиком для культурної дипломатії між країнами, презентуватиме Україну, її культуру та самобутність у Литві, братиме участь в академічній діяльності, тут проводитимуть творчі зустрічі, концерти, інші заходи.

"Ми хотіли, щоб в українців, які через війну були змушені приїхати до Литви, з’явилося по-справжньому рідне місце. Щоб центр справді був осередком, куди можна звернутися з будь-якого питання – по допомогу чи спілкування. Щоб тут можна було навчатися, проводити дозвілля. Долучитися до культурного заходу або освітнього курсу", – сказала Олена Зеленська.

Зазначається, що з початку російської агресії Литовська Республіка прийняла понад 50 тисяч українських вимушених переселенців.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з травня 2022 скасовували деякі виплати внутрішньо переміщеним особам.