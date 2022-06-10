Мова про мирну угоду 1634 року між Річчю Посполитою і Московським царством.

Литовський депутат пригрозив Росії скасуванням Поляновського договору і вимогою повернути Смоленськ. Це може бути потенційною відповіддю на законопроект, який нещодавно внесли до Держдуми. Він передбачає скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Відповідну заяву зробив депутат Матас Малдейкіс на особистому акаунті в Twitter.

"Якщо Росія скасує визнання незалежності Литви в 1991 році, Литва скасує Поляновський договір 1634 року і вимагатиме від Путіна підкоритися владі Владислава IV і повернути Великому князівству всі окуповані території. Смоленськ — це Литва!", — написав Малдейкис.

Нагадаємо, 8 червня депутат від партії "Єдина Росія" Євген Федоров вніс до Держдуми РФ законопроект, який може скасувати постанову Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". У пояснювальній записці чиновник написав, що цей документ незаконний і послався на результати референдуму, проведеного в Радянському Союзі в березні 1991 року.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви відреагували на законопроект. МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія веде політику не за людськими законами. Його держава повинна бути готова до захисту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ініціативу Федорова: "Це ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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