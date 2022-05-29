Нагадаємо, в Україні ВПО можуть отримати допомогу від держави по 2 тис грн щомісяця і по 3 тис грн - на кожну дитину або людину з інвалідністю.

В Україні з травня 2022 скасовують деякі виплати внутрішньо переміщеним особам.

Як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Всеукраїнського телемарафону, грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і вони не можуть повернутися додому.

Також, за її словами, виплати будуть продовжувати отримувати ті українці, у кого пошкоджені або зруйновані будинки.

"З травня виплати будуть отримувати проживають в зоні бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися вже з травня", - повідомила міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні продовжують працювати програми для вимушених переселенців: по 2 тис. грн від уряду надаються кожному дорослому і по 3 тис.грн - на кожну дитину або людину з інвалідністю.

Раніше в Мінсоцполітики прокоментували затримку допомоги переселенець. Станом на зараз профінансовані всі заявки на виплати тимчасово переміщеним особам, підкреслили в міністерстві.

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