Фахівці з'ясовують, через що відбулася детонація.

У Японії, в аеропорту Міядзакі, скасовано понад 80 рейсів через вибух на рульовій доріжці американської бомби часів Другої світової війни. Як пише The Washington Times, бомба, що колись не розірвалася та була похована в японському аеропорту, вибухнула в середу, 2 жовтня.

Зазначається, що внаслідок вибуху в аеропорту Міядзакі на південному заході Японії утворилася велика вирва на руліжній доріжці, що призвело до скасування польотів.

Чиновники Міністерства земель і транспорту Японії заявили, що під час вибуху поблизу літаків не було, тому обійшлося без постраждалих.

Відео дня

Розслідування підтвердило, що вибух спричинено 500-фунтовою американською бомбою, і жодної подальшої небезпеки немає. Наразі фахівці з'ясовують, що саме спричинило раптову детонацію.

Відео, записане найближчою авіаційною школою, показало, як вибух викидає шматки асфальту в повітря, наче фонтан. На рульовій доріжці з'явилася вирва, діаметром близько 7 метрів та глибиною метр. Генеральний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі повідомив, що польоти планується поновити вранці у четвер.

Аеропорт Міядзакі збудований у 1943 році як колишній навчальний аеродром Імператорського флоту Японії, з якого деякі льотчики-камікадзе вилітали на завдання для здійснення атак, що завершувалися самогубством.

У цьому районі було виявлено кілька бомб, що не розірвалися, вони були скинуті американськими військовими в роки Другої світової війни. Сотні тонн снарядів тих часів залишаються похованими по всій Японії, їх іноді виявляють у ході будівельних робіт.

Зупинка роботи аеропортів в світі

Нагадаємо, влітку найбільший у Німеччині аеропорт у місті Франкфурт був частково знеструмлений через гризуна. Аварія сталася близько 22:45 за місцевим часом. Через відключення електроенергії постраждали зона A і частково B в терміналі 1 аеропорту. Цей сектор в основному використовується авіакомпанією Lufthansa. Окрім зникнення напруги територію термінала частково затягнуло димом.

За словами речника аеропорту, одразу було увімкнено аварійне електропостачання, тож жодної небезпеки для пасажирів не було. Нормальне електропостачання було відновлено близько 3:30 ночі. Проте аварія дещо порушила графік рейсів авіакомпаній Discover Airlines і Lufthansa – через збій у системі сортування багажу.

Як повідомили в аеропорту, причиною аварії став гризун виду сірий вовчок (далекий родич мишей). Тварину знайшли мертвою біля погризеного кабелю.

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