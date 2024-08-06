Кілька годин один з терміналів сидів на аварійному живленні, доки несправність не ліквідували.

Найбільший у Німеччині аеропорт у місті Франкфурт минулої ночі був частково знеструмлений через гризуна. Про це повідомляє Spiegel.

Аварія сталася близько 22:45 за місцевим часом у понеділок. Через відключення електроенергії постраждали зона A і частково B в терміналі 1 аеропорту. Цей сектор в основному використовується авіакомпанією Lufthansa.

Окрім зникнення напруги територію терміналу частково затягнуло димом. За словами речника аеропорту, одразу було увімкнено аварійне електропостачання, тож жодної небезпеки для пасажирів не було. Нормальне електропостачання було відновлено близько 3:30 ночі. Тим не менше аварія дещо порушила графік рейсів авіакомпаній Discover Airlines і Lufthansa – через збій у системі сортування багажу.

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Як повідомили в аеропорту, причиною аварії став гризун виду сірий вовчок (далекий родич мишей). Тварину знайшли мертвою біля погризеного кабелю.

У Франції гризуни шкодять Олімпіаді

Як писав УНІАН, днями схожий інцидент стався у Франції в одній із фан-зон Олімпіади, що триває в Парижі. Упродовж кількох днів невідомий диверсант псував оптоволоконні кабелі.

Поліція почала розслідувати це як диверсію, однак швидко з’ясувалося, що тероризмом займалася куниця. Вона перегризла кабелі, які заважали їй бігати звичним маршрутом.

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