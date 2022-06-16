При цьому Microsoft вже давно попереджала про припинення підтримки свого легендарного браузера.

Днями Microsoft відправила на спокій браузер Internet Explorer, яким колись користувалися майже всі, хто виходив в інтернет. Як виявилося, не всі були готові до прощання зі "дідком".

Як повідомляє агентство Nikkei Asia, "смерть" Internet Explorer стала значущим ударом по японському бізнесу, де майже половина організацій досі використовувала цей браузер для роботи.

Тепер величезна кількість державних і фінансових установ в поспіху просять спеціалізовані компанії адаптувати свої сервіси, оптимізовані раніше тільки під Internet Explorer. Очікується, що пов'язаний з цим хаос триватиме в кращому випадку "кілька місяців".

Як правило, Internet Explorer в Японії використовувався для управління відвідуваністю співробітників, розрахунку витрат та інших внутрішніх інструментів. Зазначається, що в деяких випадках у компаній не було інших альтернатив, окрім як використовувати IE, оскільки для обробки замовлень використовуються системи клієнтів.

Internet Explorer з'явився в настільних комп'ютерах на Windows в 1995 році, а до 2004 року займав вже 95% ринку. Але потім з'явилися більш швидкі і зручні Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari від Apple – і тепер домінують вже вони.

Крім того, Microsoft вже давно представила користувачам браузер Edge. Він характеризується тим, що побудований на базовій платформі Chromium, яка використовується для Chrome. Таким чином, Edge підтримує більшу частину функціональності, що й Chrome. Також автори інтегрували в Edge функції Internet Explorer для забезпечення сумісності корпоративних застосунків.

Раніше УНІАН вже писав, що браузер Microsoft Edge обзавівся повноцінним VPN-сервіс. Функція доступна користувачам безкоштовно, але пропонує лише 1 ГБ трафіку щомісяця.

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