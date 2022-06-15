Internet Explorer з'явився в настільних комп'ютерах з операційною системою Windows в 1995 році, а через 9 років займав вже 95% ринку.

Компанія Microsoft оголосила, що з 15 червня відправляє на покій браузер Internet Explorer, яким колись користувалися майже всі, хто виходив в інтернет.

Про плани припинити підтримку Internet Explorer Microsoft оголосив ще в минулому році. Одинадцята версія браузера-ветерана стала останньою, повідомляє Бі-бі-сі.

Internet Explorer з'явився в настільних комп'ютерах з операційною системою Windows в 1995 році, а до 2004 року займав вже 95% ринку. Але потім з'явилися більш швидкі і зручні Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari від Apple - і тепер домінують вже вони.

Ті користувачі, які хочуть і далі заходити в Інтернет через браузер від Microsoft, будуть переведені на Microsoft Edge - браузер, випущений в 2015 році одночасно з Windows-10.

Internet Explorer вже давно відступав під натиском Chrome і Firefox, а останній сильний удар йому завдало поширення смартфонів з вже встановленими браузерами: Safari у Apple і Google Chrome в телефонах на Android.

За даними незалежної аналітичної компанії StatCounter, число заходів в інтернет з мобільних пристроїв перевищило число заходів з настільних комп'ютерів ще в жовтні 2016 року.

У тому ж році, за підрахунками StatCounter, браузером Google Chrome користувалися 60% власників настільних комп'ютерів у світі, а сумарна частка Internet Explorer і Edge тоді вперше впала нижче частки Firefox.

У браузері Edge залишиться функція "IE mode" - для програмістів і бажаючих користуватися старими додатками.

Крім того, Microsoft обіцяє, що його легендарний браузер залишиться в старих версіях Windows, включаючи оновлені Windows 8.1, Windows 7 і деякі версії Windows 10.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2021 року Microsoft надала можливість користувачам повністю відмовитися від паролів в облікових записах. У компанії пояснили, що вважають паролі "застарілими" і такими, що становлять загрозу безпеці акаунтів. На вибір представляється відразу кілька альтернатив, включаючи біометричні.

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