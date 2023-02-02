Весною буде представлена усна оцінка щодо виконання Україною семи вимог, а восени - великий письмовий звіт.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Україна наразі демонструє гарний прогрес у виконанні семи рекомендацій для підготовки до вступу до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після засідання Колегії комісарів Європейської комісії з урядом України.

Президент Єврокомісії нагадала, що з Україною, як країною кандидатом, було узгоджено, що треба виконати сім рекомендацій.

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"Україна здобуває гарний прогрес за цими сімома кроками", - сказала фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що спочатку буде усна оцінка стосовно прогресу України у виконанні семи рекомендацій. Ця усна оцінка буде представлена весною для усіх 27 країн-членів Євросоюзу.

"Але увага зосереджуватиметься на великому письмовому звіті, який буде представлено восени у звіті про розширення", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що різні служби Єврокомісії збирають дані і проводять перемовини з представниками української влади та вивчають поточний прогрес, аби продемонструвати зрушення, здобуті з часу надання Україні статусу країни-кандидата на вступ в ЄС. Зокрема, фахові експерти проводять засідання. За її словами, вчора і сьогодні експерти детально розглянули те, що ще необхідно зробити для виконання семи рекомендацій і що вже зроблено.

Як сказав Шмигаль, із семи рекомендацій вже виконані такі кроки як ухвалення закону про деоліхархізацію (відбувається робота над підзаконними актами), ухвалення законів про медіа і національні меншини. Також вже відбулось призначення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається завершення процесу з призначення директора Національного антикорупційного бюро (конкурсна комісія перебуває на останньому етапі і проводить співбесіди з кандидатами), відбулось обрання членів Вищої ради правосуддя України (що створює можливість призначити Етичну комісію і почати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Крім того, прийнято законодавство про призначення суддів Конституційного суду. Також треба виконати вимоги Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) щодо прозорості коштів.

"Фактично, по всіх семи пунктах - вони або виконані, або є значний прогрес, і ми розуміємо, коли вони будуть виконані", - зазначив Шмигаль.

Як сказав прем'єр, представлення весною усної оцінки надасть розуміння, чи завершила Україна виконання семи пунктів і чи зможе Україна влітку починати працювати над аналізом 35 розділів майбутньої угоди про членство.

"І восени, коли буде великий звіт, ми вже отримаємо фактично кінцевий звіт. Ця усна оцінка дає нам можливість максимально якісно підійти до великого осіннього звіту. Після цього, коли ми будемо розуміти нашу готовність до початку перемовин по 35 розділах нашої угоди і вимог ЄС, я переконаний, ми будемо вести перемовини з Євросоюзом", - сказав Шмигаль.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, Україна навесні чекає на проміжну оцінку Європейської комісії щодо виконання семи рекомендацій для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кабінет міністрів України має забезпечити, що цього року не залишиться жодної перепони для початку переговорів щодо набуття повноправного членства України в ЄС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що українська влада має намір до кінця 2024 року зробити все необхідне, аби Україна була готовою стати членом Європейського Союзу. Водночас до кінця цього року Україна має бути готовою до переговорів щодо членства.

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