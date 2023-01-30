Питання вступу наші країни до Євросоюзу буде основним під час обговорень на саміті Україна - ЄС, зазначив Шмигаль.

Україна має дуже амбітний план - стати членом Європейського Союзу протягом двох років.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю виданню Politico. "Ми маємо дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тому ми очікуємо, що цього року, 2023 року, у нас уже може бути ця попередня стадія переговорів", - сказав він.

Зазначається, що це питання буде основним в обговореннях на саміті Україна - ЄС, який відбудеться 3 лютого у Києві. На саміт прибудуть єврокомісари, голова Європейської комісії та Європейської Ради.

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Вступ України до ЄС - новини, які треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має намір розпочати передвступні переговори з Європейським Союзом до кінця поточного року.

Зокрема, за його словами, Україна розраховує на відчутні практичні результати саміту Україна - ЄС, а також позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка зробить можливим початок передвступних переговорів вже у 2023 році.

Довідка УНІАН. 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

21 серпня глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз у 2023 році проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

17 січня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом завершить виконання рекомендацій Єврокомісії для набуття членства в ЄС.

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