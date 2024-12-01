На цьому заводі виробляли матеріали, які російські військові використовують на війні проти України.

У російському Єкатеринбурзі після гучного вибуху почалася пожежа на заводі "Полістирол-строй". Повідомляється, що на заводі виробляли, зокрема, "спінений поліетилен екофол" - теплоізоляційний матеріал, який використовується російськими окупантами на фронті для укриттів від тепловізорів. Крім того, там вироблялися і складові дронів, які використовуються проти України.

Російський Telegram-канал Astra демонструє відео наслідків вибуху і серйозної пожежі. Причини події невідомі.

Однак вогонь продовжує поширюватися територією підприємства. Заявляють також, що на площі 400 квадратних метрів уже обвалилася покрівля.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на ще одному з російських промоб'єктів сталася серйозна пожежа, для ліквідації якої залучили понад 100 осіб і десятки одиниць техніки. Йдеться про нафтобазу в Кам'янському районі.

Крім того, НПЗ також горів у Саратові. Повідомляється, що ГУР дронами вдарили і по нафтопереробних установках, і по резервуарах із мазутом.

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