ЄС гостинно прийняв українським біженців, проте війна триває, і багато громадян України поки не можуть повернутися додому.

В Євросоюзі немає спільного розуміння, чи починати інтеграцію українських біженців, бо невідомо, чи довго ще триватиме війна.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Немає загальноєвропейської політики щодо того, чи починати інтеграцію українців-біженців. Але я повністю переконаний в тому, що загальний настрій в європейських суспільствах і владі був дуже гостинним до них. Я не буду перераховувати всі види допомоги, які українці отримують автоматично", - зазначив він.

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За словами Маасікаса, є спільне розуміння, що війна триває, і більшість українців не можуть повернутися додому.

"Я не думаю, що в будь-якій з країн-членів ЄС є політика швидше інтегрувати цих людей, тому що це потрібно їхнім ринкам праці. Розуміння вашої ситуації залишається дуже стійким", - додав дипломат.

Посол вважає, що головна проблема - непередбачуваність війни.

"Більшість людей хочуть повернутися в Україну, і я б цього хотів, тому що Україні ці люди потрібні - але вони не знають коли. Багато хто вже повернувся", - сказав Маасікас.

Він зазначив, що 1 вересня стало визначальним моментом. Українські матері навіть перебуваючи в ЄС все одно долучають своїх дітей до української системи освіти. Посол підкреслив, що українці дуже працелюбні

"Скрізь, де є українські біженці (в тому числі і в моїй рідній країні, в Естонії, де вони складають 4% населення), вони хочуть почати працювати якомога швидше. Завжди перше покоління мігрантів, як правило, працює на сходинку нижче свого освітнього та кваліфікаційного рівня, на жаль, в основному через мовні та культурні аспекти. Але дуже багато з них знайшли собі роботу", - підсумував Маасікас.

Українські біженці

24 лютого рано вранці Росія почала моломасштабне вторгнення в Україну без оголошення війни. Це викликало хвилю біженців-громадяни стрімко покидали міста, що руйнуються.

На кінець липня тимчасовий захист в Європі офіційно отримали 3,7 мільйона біженців з України, в лідерах були також Польща, Німеччина і Чехія.

Тоді найбільше українців отримали статус тимчасового захисту в Польща -1,234 мільйонів. У той же час, як повідомляла Польська прикордонна служба, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країну прибуло 4,968 мільйонів громадян, а виїхали в Україну – близько 3 мільйонів.

Наприкінці вересня повідомлялося, що за найгіршого сценарію Україну можуть покинути ще до 5 млн громадян.

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