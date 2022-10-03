В Євросоюзі немає спільного розуміння, чи починати інтеграцію українських біженців, бо невідомо, чи довго ще триватиме війна.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Немає загальноєвропейської політики щодо того, чи починати інтеграцію українців-біженців. Але я повністю переконаний в тому, що загальний настрій в європейських суспільствах і владі був дуже гостинним до них. Я не буду перераховувати всі види допомоги, які українці отримують автоматично", - зазначив він.
За словами Маасікаса, є спільне розуміння, що війна триває, і більшість українців не можуть повернутися додому.
"Я не думаю, що в будь-якій з країн-членів ЄС є політика швидше інтегрувати цих людей, тому що це потрібно їхнім ринкам праці. Розуміння вашої ситуації залишається дуже стійким", - додав дипломат.
Посол вважає, що головна проблема - непередбачуваність війни.
"Більшість людей хочуть повернутися в Україну, і я б цього хотів, тому що Україні ці люди потрібні - але вони не знають коли. Багато хто вже повернувся", - сказав Маасікас.
Він зазначив, що 1 вересня стало визначальним моментом. Українські матері навіть перебуваючи в ЄС все одно долучають своїх дітей до української системи освіти. Посол підкреслив, що українці дуже працелюбні
"Скрізь, де є українські біженці (в тому числі і в моїй рідній країні, в Естонії, де вони складають 4% населення), вони хочуть почати працювати якомога швидше. Завжди перше покоління мігрантів, як правило, працює на сходинку нижче свого освітнього та кваліфікаційного рівня, на жаль, в основному через мовні та культурні аспекти. Але дуже багато з них знайшли собі роботу", - підсумував Маасікас.
Українські біженці
24 лютого рано вранці Росія почала моломасштабне вторгнення в Україну без оголошення війни. Це викликало хвилю біженців-громадяни стрімко покидали міста, що руйнуються.
На кінець липня тимчасовий захист в Європі офіційно отримали 3,7 мільйона біженців з України, в лідерах були також Польща, Німеччина і Чехія.
Тоді найбільше українців отримали статус тимчасового захисту в Польща -1,234 мільйонів. У той же час, як повідомляла Польська прикордонна служба, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країну прибуло 4,968 мільйонів громадян, а виїхали в Україну – близько 3 мільйонів.
Наприкінці вересня повідомлялося, що за найгіршого сценарію Україну можуть покинути ще до 5 млн громадян.