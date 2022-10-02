Частіше за все українці реєструються у Польщі, Німеччині та Чехії.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 мільйона.

Про це повідомило управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

Зазначається, що, станом на 30 вересня кількість зареєстрованих для тимчасового захисту досягла 4,183 мільйонів осіб.

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При цьому, за місяць з 30 серпня зростання становило 214,3 тисяч, тоді як за попередні п'ять тижнів – близько 260 тисяч. Загалом з кінця травня зареєстрованих для тимчасового захисту зафіксовано близько 1,25 мільйона.

Найбільший приріст за останній місяць показали:

Польща (майже 56 тисяч);

Німеччина (близько 39 тисяч);

Чехія (близько 15 тисяч);

Велика Британія, Румунія (близько 11 тисяч).

Нідерланди однак (близько 11 тисяч за два місяці).

Згідно з даними ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1, 409 мільйонів.

За даними польської Прикордонної служби, з початку війни в країну з України, зприбуло 6,432 мільйона осіб, а в зворотному напрямку поїхало 4,466 мільйона.

Слідом йдуть Німеччина і Чехія, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України становить відповідно 709,15 тисяч і 438,93 тисяч відповідно.

Загалом, за даними ООН на 27 вересня, з України з початку війни було зафіксовано 13,380 мільйона виїздів, тоді як в'їздів (без даних Угорщини, РФ і Білорусі і з 28 лютого) – 6,257 мільйона.

Українці рятуються від війни виїжджаючи за кордон – що варто знати

24 лютого поточного року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Росіяни почали бомбити мирні українські міста та цивільні об'єкти, через що велика кількість українців була вимушена виїжджати у західні та центральні частини нашої країни. Жінки із дітьми також рятувалися від війни у сусідніх країнах. Зокрема, більшість їхала до Польщі, яка найкраще за всіх організувала спеціальні програми підтримки для українців.

На кінець липня тимчасовий захист в Європі офіційно отримали 3,7 мільйона біженців з України, у лідерах були так само Польща, Німеччина та Чехія.

Тоді найбільше українців отримали статус тимчасового захисту у Польщі - 1 мільйона 234,7 тисяч. Водночас, як повідомляла польська Прикордонна служба, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країни прибуло 4,968 мільйона громадян, а виїхали в Україну - близько 3 мільйона.

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