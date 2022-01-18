Президентом Європейського парламенту обрано представницю Мальти Роберту Мецолу.
Про це повідомляє найбільша політична група у Європейському парламенті "Європейська народна партія" у мікроблозі Twitter.
"Депутати Європейського парламенту тільки що обрали Роберту Мецолу президентом Європейського парламенту", - наголошується у повідомленні.
"Вона буде боротися за кращу Європу, ближчу до людей", - йдеться у повідомленні.
В ЄНП привітали її обрання як наймолодшої особи на посаді президент Європарламенту.
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Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter привітав Мецолу з обранням.
"Бажаю всіляких успіхів на цій посаді та розраховую на плідну співпрацю у розбудові більш сильної та безпечної Європи", - написав Кулеба.
Роберта Мецола: що про неї відомо
Роберта Мецола обіймала посаду віце-президента ЄП. Вона була відповідальною за відносини національних парламентів країн-членів Євросоюзу і, зокрема, очолювала Конференцію парламентських комітетів у справах ЄС.
Як повідомляв УНІАН, вночі 11 січня у віці 65 років помер президент Європейського парламенту Давид Сассолі.
Його було обрано на цю посаду 3 липня 2019 року як представника Італії.