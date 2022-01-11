Останні тижні він провів в лікарні.

В італійській лікарні помер чинний голова Європейського парламенту Давид Сассолі.

Про це повідомив в Twitter прес-секретар політика Роберто Куїльо.

Читайте такожЄвропарламент закликав відключити РФ від SWIFT, якщо та піде наступом на Україну"Давид Сассолі помер о 1:15 (2:15 за київським часом - УНІАН) 11 січня в CRO в Авіано, Італія, куди його госпіталізували. Про дату та місце похорону буде повідомлено найближчими годинами", - написав Куїльо.

Днем раніше речник повідомив, що Сассолі з 26 грудня перебував в лікарні через "серйозне ускладнення через порушення функції імунної системи". Через це було скасовано всі офіційні заходи за його участі.

Сассолі був журналістом. У 2009 році він залишив свою журналістську кар'єру та став членом Демократичної партії Італії. Того ж року був обраний до Європейського парламенту, у липні 2019 року очолив його.

Сассолі публічно виступав за посилення санкцій проти Росії та закликав російський уряд до звільнення незаконно ув’язнених українців.

У 2019 році Сассолі особисто вручав премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова звільненому з полону українському режисерові Олегу Сенцову.

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