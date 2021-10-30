Причиною подання позову стала суперечка щодо активного використання механізму верховенства закону ЄС.

Європарламент позивається до Єврокомісії через те, що та не активувала регламент про покарання за порушення верховенства закону в державах, що входять до Євросоюзу.

Про це голова Європарламенту Давид Сассолі заявив 29 жовтня, повідомляє Deutsche Welle.

Механізм верховенства закону ЄС схвалили учасники саміту ЄС у грудні 2020 року набрав чинності, але досі не застосовувався. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим країнам, де існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства закону.

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Польща та Угорщина, побоюючись, що новий регламент може бути застосований проти них, своєю чергою, подали позови проти механізму верховенства права, зазначає DW. Рішення очікується за кілька місяців, і до цього Єврокомісія вирішила не поспішати з його застосуванням.

За словами Сассолі, Європарламент очікує, що Єврокомісія діятиме послідовно і втілить у життя заяви її голови Урсули фон дер Ляйєн, яка пригрозила Польщі санкціями, якщо та наполягатиме на верховенстві національних законів над законодавством Євросоюзу.

Єврокомісія у квітні 2020 року ініціювала чергове розслідування щодо Польщі через реформу судової системи у цій країні. Від Варшави вимагають привести цю систему у відповідність до стандартів ЄС. А у 2018 році Європарламент порушив штрафну процедуру щодо Угорщини, звинувативши Будапешт у неповазі до європейських цінностей та порушенні принципів правової держави.

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Автор: Вікторія Токарєва