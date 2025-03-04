На Заході заморозили приблизно 300 мільярдів доларів російських активів.

У Європі активізувалися розмови про використання заморожених активів РФ на фінансування безпеки чи відновлення України. Про це повідомляє The New York Times.

Загалом на Заході заморозили приблизно 300 мільярдів доларів російських активів після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Повномасштабна війна триває вже понад три роки і дедалі більше посадовців у Європі та інших країнах закликають виділити ці гроші для прямої компенсації Україні.

Ідея про таке використання коштів набирає обертів на тлі заяв Трампа про його наміри швидко укласти мирну угоду між Україною та РФ. Відомо, що в американських банках зберігається лише невелика частина заморожених активів. Основна частина – 250 мільярдів доларів – знаходиться у фінансових установах Європейського Союзу, Канади, Великої Британії, Австралії, Японії та Сінгапуру. Тож навіть якщо у Вашингтоні не погодяться, ЄС зможе використати ці кошти.

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Питання про те, чи варто повертати гроші Кремля Україні замість того, щоб просто заборонити Росії доступ до них, залишається спірним. Лунали заяви про те, що конфіскація грошей може порушити міжнародне право і підірвати довіру до західних фінансових інституцій. Франція, Бельгія та Німеччина в минулому так само чинили опір цій ідеї.

Проте минулого тижня колишній премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловився за такий крок. Він заявив, що потрібно "знайти способи отримати більше ресурсів для України".

За словами політика, заморожені російські активи повинні бути використані для відновлення України і створення збройних сил, здатних стримувати Росію.

"Після того, як ці гроші будуть переведені в Україну, вони можуть бути використані для того, щоб країна змогла не лише відновитися після війни, але й запобігти її повторенню", – додав він.

Заморожені активи РФ

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що Україна розраховує отримати конфісковані 300 мільярдів доларів російських активів. При цьому він. зауважив, що цих коштів не вистачить для покриття всіх завданих Росією збитків.

У лютому Reuters писало, що Росія може погодитися передати України заморожені на Заході активи у контексті потенційних мирних переговорів. Один із варіантів – на відновлення України готові віддати до двох третин заморожених резервів, решту ж хочуть використати на відбудову зруйнованих росіянами територій України, які окупувала Росія.

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