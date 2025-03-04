Україна закликає запровадити спеціальні податки й мита на російський експорт, щоб частину цих коштів спрямувати на відновлення країни.

Україна розраховує отримати конфісковані 300 мільярдів доларів російських активів. Проте цих коштів не вистачить для покриття всіх завданих Росією збитків. Про це під час конференції повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Одна з найбільших фінансових перемог за ці три роки - це використання російських заморожених активів. Ми отримали спеціальний інструмент, який називається ERA, спеціальний кредит для України в рахунок доходів від заморожених російських активів. Це перший крок. Наша ціль - конфіскація всіх 300 мільярдів доларів, які зберігаються на рахунках міжнародних фінансових інституцій", - сказав Шмигаль.

За його словами, загалом за пʼять років бюджетно-фінансова підтримка партнерів склала 120 мільярдів доларів.

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Він також відмітив, що наразі активно відбувається робота з партнерами, щоб використати частину кредиту ERA на $50 млрд для компенсації людям за втрачене через війну житло.

"Фактично ми розпочали вже використання цих 50 мільярдів, які, надані нам у вигляді кредиту. Один мільярд від США, три мільярди євро ми отримали від ЄС і розраховуємо найближчим часом отримати відповіді щодо наступних кроків по конфіскації всієї суми російських активів. Активно комунікуємо про це з Європейською комісією, з нашими європейськими партнерами", - сказав глава уряду.

Він також нагадав про спільне засідання, яке відбувалось минулого тижня між урядом України та Європейською комісією. За його словами, одним із елементів розмови було використання заморожених російських активів для відновлення України.

"Ми наполягаємо на запровадження спеціальних податків і мит для російського для російського експорту, частина з яких піде на відновлення України. Тому що цих 300 мільярдів, які сьогодні заморожені, очевидно, не вистачить для того, щоб покрити всі збитки, які Росія завдала Україні, за оцінками Світового банку", - додав премʼєр-міністр.

Відновлення України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів впродовж наступного десятиліття. Це приблизно у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік.

Раніше оцінки Європейського інвестиційного банку демонстрували, що на це може піти до трильйона доларів державного і приватного капіталу. Як пише Bloomberg, вже є приблизний план, який дає уявлення про те, як відбуватиметься майбутнє відновлення.

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