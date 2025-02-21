Така домовленість може стати частиною мирної угоди.

Росія може погодитися на використання суверенних активів на суму 300 мільярдів доларів, заморожених у Європі, для відновлення України. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що переговори США та Росії щодо закінчення війни в Україні знаходяться на дуже ранній стадії, але одразу три джерела повідомили, що Росія може погодитися на ідею використання заморожених активів для відновлення України.

"Ідея про те, що Росія може погодитися використати заморожені гроші для допомоги у відбудові України, раніше не озвучувалася, і вона може дати розуміння того, на який компроміс Росія готова піти, коли Москва та Вашингтон прагнуть припинити війну", – йдеться у публікації.

Відео дня

Одне джерело, знайоме з дискусіями в Москві, повідомило, що Росія може погодитися передати на відновлення України до двох третин заморожених резервів. А решту можуть використати на відбудову територій України, які контролює сама Росія, повідомило одне з джерел.

Інше джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що Москва погодиться використати гроші для відновлення України, але поки що зарано говорити про можливий поділ. Два джерела підкреслили, що важливо обговорити, які саме компанії отримають майбутні контракти на проведення відновлювальних робіт.

Інше джерело, близьке до Кремля, але не залучене безпосередньо до дискусій, повідомило, що Росія все одно вимагатиме скасування замороження активів у рамках поступового послаблення санкцій.

Перспективи миру в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, в Офісі президента вважають, що Україна з союзниками має два інструменти примусу Росії до миру. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, йдеться про економічний тиск, зокрема нафтове ембарго, та про нарощування ракетних та дронових ударів по території Росії.

Також ми розповідали, що угода про припинення вогню між РФ та Україною може бути досягнута цього року. Таку думку, зокрема, поділяє очільник військової розвідки України, генерал Кирило Буданов.

Вас також можуть зацікавити новини: