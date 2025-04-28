За словами нардепа Мережка, вихід Трампа з перемовин "може бути сприйнятий Путіним як мовчазний дозвіл США на ескалацію війни".

Чиновники в Україні та Європі побоюються, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знаходиться на межі виходу з переговорного процесу щодо війни.

Про це пише Financial Times. Співрозмовники видання стверджують, що в якості "приводу" Трамп потенційно може використати незначний прогрес у переговорах, щоб сказати, що його робота вже виконана. Навіть якщо цей прогрес не призведе до довгострокового рішення.

За словами одного з європейського чиновників, американський президент "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти і залишити Україну і нас [Європу] виправляти ситуацію". Змусили Трампа переоцінити свою "прихильність" до мирної угоди небажання Путіна погодитися на ключові вимоги України та США – до прикладу, збереження чисельності Збройних сил України після війни – та "складність конфлікту".

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Видання звернуло увагу на зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським під час прощання з Папою Франциском у Римі. Тоді він похвалив українського колегу та розкритикував Путіна, сказавши, що "здивований і розчарований" атаками РФ на міста в Україні.

Попри це українські чиновники побоюються, що Трамп вийде з перемовин. Один зі співрозмовників сказав FT, що розглядає це як "серйозну можливість".

"В Україні є серйозні побоювання, що Трамп може відмовитися від переговорів про припинення вогню. Найгірше, що може статися в американсько-українських відносинах, – це коли Трамп втратить будь-який інтерес до України", – заявив нардеп Олександр Мережко.

За його словами, це "може бути сприйнято Путіним як мовчазний дозвіл США на ескалацію війни".

Війна в Україні і США: останні новини

"Радіо Свобода" з посиланням європейських дипломатів стверджує, що з мирного плану президента США Дональда Трампа зникла вимога до України про проведення виборів.

Тим часом прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що у Трампа зростає розчарування як у диктаторі Володимирі Путіні, так і в президенті України Володимирі Зеленському, і що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів для припинення війни.

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