Однак Росія, як повідомляється, все ще може на ньому наполягати.

З мирного плану президента США Дональда Трампа наразі виключено заклик до нових виборів в Україні. Хоча спочатку вибори були в списку "потенційних умов" Росії для закінчення повномасштабної війни, пише "Радіо Свобода" після спілкування з низкою європейських дипломатів.

Видання також повідомляє, що низка європейських країн, включно з Францією, Німеччиною і Великою Британією, "щосили" намагалися налагодити переговорний процес між Україною, США і Росією. Сама тактика Європи полягала спочатку в тому, щоб просто утримати США "на борту", зберігши контакт американців з українцями.

При цьому деякі європейські чиновники вважають, що "погроза" США про потенційний вихід із переговорного процесу є тактичною дією, яка мала чинити на Україну тиск. Також залишається незмінною позиція європейців щодо потенційних домовленостей про мир, у контексті деяких вимог США.

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Зокрема, Європа ніколи офіційно не визнає Крим частиною Росії, якщо тільки Україна сама не погодиться на це. "З відмовою України від членства в НАТО теж можна змиритися", - йдеться в матеріалі. Чого не скажеш про процес вступу України до ЄС. У Європі категорично заявляють, що Росія в цьому питанні "не має права голосу".

Серйозним є ще й питання пом'якшення санкцій проти Росії, за що особисто виступають США. Європа з цим, як повідомляється, не згодна.

"Щоб скасувати ці заходи, необхідна одностайність, а її просто немає. Ба більше, наші джерела кажуть, що Париж і Берлін хочуть посилити тиск на Москву і, зокрема, вжити нових обмежувальних заходів найближчими тижнями", - пише ЗМІ. Хоча підкреслюється, що через Угорщину наступний пакет санкцій може мати суто символічне значення.

Інші новини про мирний план Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії озвучили власні вимоги для мирного врегулювання в Україні. Не обійшлося без ультиматумів у бік України. І старих пунктів, таких як "демілітаризація" і "денацифікація" України.

Крім того, The Times назвав "фатальну" помилку мирного плану Трампа. Питання в тому, чи вдасться Володимиру Зеленському переконати Трампа, що будь-який мирний договір лише відкладе, а не вирішить конфлікт.

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