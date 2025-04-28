Однак прессекретарка Білого дому також згадала і Володимира Зеленського.

Президент США Дональд Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню для закінчення війни Росії проти України, заявила прес-секретар Білого дому Каролін Левітт. Вона заявила про це у відповідь на оголошене кремлівським диктатором Володимиром Путіним тимчасове припинення вогню.

"Путін сьогодні запропонував тимчасове перемир'я. Президент Трамп чітко заявив: спочатку потрібно постійно припинення вогню", - зазначила вона.

Крім того, Левітт повідомила журналістам під час пресконференції, що Трамп дедалі більше відчуває розчарування як у Путіні, так і в президенті України Володимирі Зеленському, і що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів для припинення війни.

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Що відомо про оголошене Путіним перемир'я

Раніше УНІАН повідомляв, що нібито "з огляду на гуманітарні міркування, у дні 80-річчя Перемоги" - Росія оголосила "перемир'я". Воно почне діяти з 8 по 11 травня. На цей період окупанти нібито зупиняються всі бойові дії на фронті.

Крім того, в Україні теж відреагували на це рішення російської сторони. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно, а не чекати на 8 травня. "І ми постійно пропонуємо це - щонайменше на 30 діб", - повідомив Сибіга.

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