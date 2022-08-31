Зазначається, що стратегія повинна включати підтримку України.

У Європі заговорили про оновлення стратегії щодо Російської Федерації. Документ повинен включати в себе підтримку України, зміцнення оборони країн-членів ЄС і всього блоку, підтримку противників російського режиму і роботу з глобальними партнерами по захисту міжнародного права.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Видання зазначає, що в документі "дуже чітко" зазначено, якою має бути мета підтримки України.

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"Щоб запобігти майбутній агресії, війна Росії проти України повинна обернутися стратегічною невдачею Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому провал планів РФ визначається в тексті "в найширшому сенсі" і включає в себе повний розрив зв'язків з Росією в галузі енергетики. Крім того, зазначено, що підтримка України "має свою ціну", яка "буде зростати".

У зв'язку з цим дипломати підкреслили необхідність показати, як підтримка України підвищить безпеку Європи в довгостроковій перспективі і чому санкції необхідні і ефективні.

Як раніше повідомляв УНІАН, на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Німеччина і Данія об'єднали зусилля для зменшення залежності від російського газу. Країни домовилися побудувати в Балтійському морі вітроенергетичний хаб"енергетичний Острів Борнхольм".

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