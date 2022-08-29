Країни домовилися побудувати в Балтійському морі вітроенергетичний хаб "Енергетичний острів Борнхольм".

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Німеччина і Данія об'єднали зусилля для зменшення залежності від російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Країни домовилися побудувати в Балтійському морі вітроенергетичний хаб "Енергетичний острів Борнхольм".

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Хаб буде пов'язувати кілька вітряних парків і розподіляти вироблену ними енергію між двома країнами. Очікується, що "Енергетичний острів" почне працювати вже у 2030 році.

Проект генеруватиме понад 3 ГВт, які забезпечуватимуть близько 4,1 млн домогосподарств.

"Вперше в Європі дві країни співпрацюють у такому проекті", - заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек.

За попередніми підрахунками уряду Данії, проект вимагає інвестицій у розмірі 3 млрд євро на інфраструктуру і 6 млрд євро на будівництво морського вітропарку. Німецький мережевий провайдер 50Hartz і його датський аналог Energinet будуть ділити витрати на вітроенергетичний хаб, а також прибуток від нього.

Після запуску проекту інші країни Балтії, а також Польща зможуть приєднатися до нього.

Війна в Україні та ситуація з газом:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго.

Згодом у Євросоюзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосувалася понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною нижче ринкової.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

23 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що Євросоюз знайшов заміну російському газу.

28 червня Литва заборонила імпорт російського газу.

8 липня транзит російського газу через Україну досяг історичного мінімуму.

11 липня стало відомо про те, що у Франції переводять котли на мазут на випадок зупинки поставок російського газу.

17 липня в Німеччині заявили, що не зможуть пережити наступну зиму без російського газу.

6 серпня Ердоган підтвердив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

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