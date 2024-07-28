За словами глави фінської держави, наразі "немає причин для будь-якого занепокоєння".

Потрібно звикнути до того, що війна підійде і до кордонів Фінляндії. Про це заявив президент цієї країни Александр Стубб, повідомляє Yle.

Коментуючи удар Україною по аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ, Стубб зазначив, що він контактував з цього питання з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

"Основний месседж полягає в тому, що у нас у Фінляндії немає причин для будь-якого занепокоєння. Ми тримаємо ситуацію під контролем і можемо реагувати", – сказав політик. Відео дня

За його словами, тепер у Фінляндії є причина зберігати спокій і пильність. Крім того, фінам треба звикнути до думки, що війна підійде і до кордонів країни.

"З Гельсінкі переліт до Києва дуже короткий. Треба звикати до того, що Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну, а це також різні удари. А Росія продовжує гібридні атаки", – констатував Стубб.

Удар по аеродрому "Оленья"

Напередодні стало відомо, що дрони ГУР вразили на аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 км.

Згодом військовий експерт Defense Express Іван Киричевський повідомив, чим ЗСУ атакували аеродром "Оленья". За його словами, це була одна з рекордних відстаней для українських атак.

Вас також можуть зацікавити новини: