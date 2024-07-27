На думку військового експерта, цей була одна з рекордних відстаней для українських атак.

Удар по аеродрому "Оленья", який Україна завдала 27 липня, став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження. Про це повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо.

"Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Втім, що цікаво - українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом", - розповів Киричевський.

На його переконання, результати атаки по аеродрому "Оленья" можуть бути більш руйнівними для росіян. Результати таких атак по військових цілях на території РФ відразу виявити складно. Втім, росяни з часом самі відкривають деталі. Зокрема, коли ЗСУ ударили по аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво", то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 та Ту-22М3. А через пів року росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників.

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"Думаю згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром "Оленья". Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomahawk. Такий собі Tomahawk з крилами, й росіянам від цього дуже недобре", - додав він.

Атака на аеродром "Оленья"

Як писав УНІАН, минулої ночі та вранці дрони Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по ворожих військових аеродромах "Енгельс" в Саратовській області, "Дягілєво" в Рязанській та "Оленья" в Мурманській. Також було атаковано нафтопереробний завод в Рязані.

За попередньою інформацією, на аеродромі "Оленья" було пошкоджено дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець ТУ-22М3. Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.

Також сьогодні стало відомо, що в результаті операції ГУР було уражено три російських вертольоти. Одна атака відбулася на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в місті Томіліно під Москвою. Внаслідок диверсії було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Також, за словами джерел УНІАН, внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому "Кряж" у місті Самара.

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