Удар по аеродрому "Оленья", який Україна завдала 27 липня, став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження. Про це повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо.
"Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Втім, що цікаво - українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом", - розповів Киричевський.
На його переконання, результати атаки по аеродрому "Оленья" можуть бути більш руйнівними для росіян. Результати таких атак по військових цілях на території РФ відразу виявити складно. Втім, росяни з часом самі відкривають деталі. Зокрема, коли ЗСУ ударили по аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво", то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 та Ту-22М3. А через пів року росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників.
"Думаю згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром "Оленья". Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomahawk. Такий собі Tomahawk з крилами, й росіянам від цього дуже недобре", - додав він.
Атака на аеродром "Оленья"
Як писав УНІАН, минулої ночі та вранці дрони Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по ворожих військових аеродромах "Енгельс" в Саратовській області, "Дягілєво" в Рязанській та "Оленья" в Мурманській. Також було атаковано нафтопереробний завод в Рязані.
За попередньою інформацією, на аеродромі "Оленья" було пошкоджено дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець ТУ-22М3. Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.
Також сьогодні стало відомо, що в результаті операції ГУР було уражено три російських вертольоти. Одна атака відбулася на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в місті Томіліно під Москвою. Внаслідок диверсії було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.
Також, за словами джерел УНІАН, внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому "Кряж" у місті Самара.