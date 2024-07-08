Він каже, що американська політика не змінилася.

Сполучені Штати Америки не змінили свою позицію щодо зняття обмежень на більш глибокі удари по території Росії.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Журналістка запитала його, чи планують вони послабити обмеження після російського удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Політика США не змінилася. Україна і далі може використовувати американське озброєння для ударів поблизу кордону з Росією", - додав він. Відео дня

Обстріл України 8 липня

Як повідомляв УНІАН, за останню добу російські загарбницькі війська здійснили кілька ракетних атак по Україні. Повітряні сили повідомляли, що окупанти випустили 38 ракет різних типів, протиповітряній обороні вдалося знищити 30 із них.

Під масованим ударом опинився і Київ, однак із ракет влетіла в лікарню "Охматдит", де перебувала велика кількість людей. У Шевченківському районі зруйновано житловий будинок, у Дніпровському районі - пошкоджено медичний центр.

Згідно з останніми даними, тільки в Києві загинули 27 людей, ще 82 дістали різні поранення. Тривають рятувальні роботи.

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