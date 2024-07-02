Україна має отримати дозвіл на використання американської зброї по актуальних військових цілях на території Росії.

Про це заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу Майк Тернер під час визіту до Києва. "Моя позиція ширша, ніж в адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ту зброю, яка надається, по актуальних військових цілях", - цитує його Укрінформ.

Тернер нагадав слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що забороняти удари по Росії - це як змушувати Україну "воювати з однією рукою за спиною". Також такі атаки дозволять вирішити проблему зі збільшенням російсокого виробництва зброї.

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Удари по Росії

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки дозволили бити зі своєї зброї по території Росії лише після того, як це підтримала низка інших країн.

За даними The Washington Post, українським військовим все ще заборонено вести вогонь на відстані понад 100 кілометрів від кордону.

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