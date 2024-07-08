Російські окупанти могли здійснити пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 по Україні.

Про це о 01:33 повідомили у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. "Імовірно, здійснені пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що ракети можуть увійти в повітряний простір країни після 02:00. Наразі повітряну тривогу оголошено о Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

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Оновлено о 01:41: Ракетну небезпеку у східних областях оголосили через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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